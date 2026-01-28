Вице-президент РСТ Барзыкин отметил, что безвизовый режим может сделать Мьянму привлекательной для паломников из России

С 27 января 2026 года между Россией и Мьянмой начнет действовать безвизовый режим, что может привести к увеличению туристического потока из России на 10–15%. Этот шаг может сделать Мьянму более привлекательной для российских паломников, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с URA.RU .

По словам эксперта, Мьянма обладает значительным буддийским потенциалом, который привлекает путешественников из России.

«Сейчас туристический поток в Мьянму почти не генерируется. Однако мы рассчитываем, что в будущем это направление станет популярным», — добавил собеседник.

Паломнический туризм является основной целью поездок россиян в Мьянму. Среди популярных святых мест — пагода Шведагон в Янгоне, храм Дамаянджи в Багане и монастырь Таунг-Калат на вершине горы Поупа в регионе Мандалай. Мьянма, привлекательная мягким климатом и девственной природой, станет более доступной для российских туристов благодаря безвизовому режиму, заключил Барзыкин.