Вице-президент АТОР Ромашкин отметил, что в России растет популярность этнотуризма

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил ИА НСН , что туры, знакомящие с культурой и традициями народов страны, становятся все более востребованными. Среди популярных направлений — Дагестан, Бурятия, Карелия, Якутия и Калмыкия.

Туристы все чаще интересуются программами, в которых погружение в историю края сочетается с природными маршрутами и активным отдыхом. Как отметил Сергей Ромашкин, в каждом регионе есть достопримечательности, привлекающие путешественников.

В качестве примеров он привел Кижи и деревянное зодчество в Карелии, а также музей Мамонта в Якутии. Регионы самостоятельно разрабатывают программы продвижения, включая в них как известные памятники, так и менее раскрученные объекты.