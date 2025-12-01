Вице-президент АТОР Мурадян предсказал рост туризма из Китая в Россию

Отмена виз может привести к значительному увеличению туристического потока из Китая в Россию. Путешественники не ограничатся крупными городами и посетят многие регионы страны. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Специалист отметил, что Россия очень привлекательна для китайцев. Сейчас Китай занимает первое место по количеству туристических поездок в Россию. С временным 30-дневным безвизом для граждан Китая объем поездок может кратно вырасти.

«Речь идет не только о приграничных регионах, где приток будет ощутим больше всего, но и о тех городах, где есть прямое авиасообщение с Китаем», — подчеркнул Мурадян.

По оценкам туристических операторов, отмена визового режима между Россией и Китаем приведет к росту туристического потока в РФ примерно на 25%.