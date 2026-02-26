Вице-президент АТОР Мурадян отметил, что раннее бронирование помогает сэкономить до 40% на турах в Турцию и на Мальдивы

По информации «Коммерсанта», в январе и феврале произошло снижение спроса на бронирования туров в Сочи. У одних операторов падение составило 5–9% по сравнению с прошлым годом, у других — 30%. АТОР сообщает, что в середине февраля продажи туров по России на период с мая по сентябрь 2026 года отстают от прошлогодних показателей в среднем на 10%.