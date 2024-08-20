Вице-президент АТОР Курносов поддержал введение невозвратных тарифов для отелей

Невозвратный тариф обеспечит высокую заполняемость отелей и даст туристам возможность бронирования по более выгодным ценам. Об этом рассказал НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.

Это нововведение может начать действовать с 1 марта 2025 года. По словам Курносова, такая мера позволит гостиницам уменьшить свои затраты. Эксперт подчеркнул, что отмена брони наносит ущерб отелю, который рассчитывает на определенное количество визитеров.

Когда бронь аннулируется, отели часто не успевают заполнить все свои номера заново. На данный момент в сфере деловых поездок около 13% бронирований подлежат отмене. В сегменте B2C, то есть при продаже туристам, аннулирования могут достигать 19-22%. Как добавил Курносов, благодаря введению невозвратных тарифов отели смогут предложить туристам условия, выгодные для обеих сторон.