Вице-президент АТА Мкртчян: отдых в простой турецкой «пятерке» обойдется в 200 тысяч рублей

В этом году недельный отдых в обычном пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» на двоих обойдется примерно в 200 тысяч рублей. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал в беседе с RT.

При этом за такую же цену можно полететь в один из лучших отелей Египта из Москвы. Также 200 тысяч придется отдать за отдых в гостинице «четыре звезды» с завтраками в Таиланде.

В целом 200 тысяч рублей — это очень хорошие деньги для заграницы и неплохие деньги для России, заключил Мкртчян.