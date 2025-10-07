Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян назвал раннее бронирование туров лотереей

Раннее бронирование — это лотерея, можно угадать и забронировать с дисконтом до 50%, а можно прогадать. Об этом в беседе с ИА НСН сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, пик ранних бронирований приходится на середину января. В среднем 80% людей оказываются в выигрышной ситуации, 20% — в проигрыше. В марте или апреле отель может начать снижать цены.

Заранее чаще всего бронируют туры в Турцию, ОАЭ, Россию, а также морские круизы. Например, круизы по Барселоне, Марселю, Генуе, Риму, Сицилии, Карибам, Японии, Корее и Китаю уже продаются на 2027 год.

Ранее PR-директор Tez Tour Жанна Богачева заявила НСН, что спрос на пятизвездочные отели за год вырос на 30%.