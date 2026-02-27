Вирусолог Зуев предупредил о рисках заболеваний при весенних путешествиях

Роспотребнадзор зафиксировал рост распространенности вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B на территории России, что может вызвать новую волну заболеваний весной. Вирусолог Зуев в беседе с aif.ru отметил, что массовые поездки за границу, в том числе в регионы с активными вспышками опасных инфекций, могут усугубить ситуацию.

«Одним из главных путей завоза заболеваний в Россию является немыслимый туризм. В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания», — подчеркнул медик.

Перед поездкой важно внимательно следить за эпидемиологической обстановкой, особенно в странах с неблагоприятной ситуацией, например в Индии и Китае. Зуев отметил, что путешествовать полезно для кругозора, но необходимо помнить о здоровье, написал сайт vse42.ru.

Кроме того, врач добавил, что весной росту заболеваний способствует не только увеличение числа поездок, но и привычка одеваться слишком легко, не по погоде.