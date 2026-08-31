В Вышнем Волочке открыли туристический центр и Театральную аллею

В Вышнем Волочке в дни 830-летия открыли интерактивный центр «Домик Петра I» и заложили Театральную аллею у областного драмтеатра. Новые площадки посвящены истории города и его культурному наследию, сообщает RuNews24.ru .

На площади перед Вышневолоцким областным драматическим театром высадили семь кленов. Деревья посвятили основателю драмкружка Николаю Федорову, режиссеру Василию Демидову, актрисам Вере Комиссаржевской и Айшет Кинжаловой, а также артистам Геннадию Закаржевскому, Георгию Зайцеву и Ивану Дмитриеву. В декабре театр отметит 130-летие.

«Наши ребятишки с молоком матери впитывают эту театральную сущность города», — сказала глава Вышневолоцкого муниципального округа Наталья Рощина.

Туристско-информационный центр «Домик Петра I» открылся на улице Осташковской. Пространство площадью более 150 квадратных метров оформили в стилистике петровской эпохи. Там представлены копии предметов быта, включая шкаф-кабинет, кресло с пюпитром и оттиск ладони Петра I. Мебель изготовили местные мастера.

Центр создан по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» при поддержке Министерства туризма Тверской области. Он станет отправной точкой для маршрутов по городу четырех рек, шести каналов и многочисленных мостов, который уже входит в проекты «Государева дорога» и «Льняная дорога».