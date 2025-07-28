В «Турпомощи» рассказали, что при отмене рейса важно получить письменное подтверждение

При отмене рейса первым делом пассажир должен обратиться к сотрудникам авиакомпании в аэропорту или позвонить в кол-центр, чтобы узнать об альтернативах. Об этом RT рассказала пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

По словам эксперта, при отмене рейса по вине авиакомпании (кроме случаев плохой погоды или форс-мажорных обстоятельств) клиенты имеют право получить компенсацию. Авиаперевозчик обязан предложить новый рейс или вернуть деньги.

«Важно зафиксировать факт отмены рейса, получив письменное подтверждение. Также рекомендуется сохранять все чеки, связанные с дополнительными расходами (питание, проживание, трансфер), так как они могут быть компенсированы в установленном порядке», — отметила специалист.

Зюкова напомнила, что при задержке рейса более чем на два часа пассажирам должны быть предоставлены бесплатные напитки и возможность телефонных звонков.