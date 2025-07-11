В Ставропольском крае выросли цены на отдых в санаториях

Северо-Кавказстат опубликовал данные мониторинга ценовой динамики в гостиничном бизнесе Ставропольского края за период с 1 по 7 июля текущего года. Исследование выявило разнонаправленность изменения тарифов на размещение в различных категориях отелей и санаторно-курортных учреждений. Об этом написал сайт newstracker.ru .

Наиболее существенное подорожание отмечено в сегменте санаториев Кавказских Минеральных Вод, где суточные тарифы увеличились на 2,86%. Одновременно отели высокого класса (четырех- и пятизвездочные) предложили скидки на размещение, сократив цену номеров на 1,88%.

Другие сегменты рынка гостеприимства демонстрируют стабилизацию или незначительное колебание цен. Так, стоимость проживания в недорогих гостиницах первой звезды осталась практически неизменной, снизившись лишь на 0,29%. Двухзвездочные отели потеряли в цене на 1,58%, трехзвездочные сохранили прежний уровень тарифов. Стоимость проживания в хостелах сократилась незначительно — на 0,21%.