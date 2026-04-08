В Союзе туриндустрии озвучили перспективы продления безвизового режима между Россией и Китаем

В последние дни активно обсуждаются планы по продлению безвизового режима между Россией и Китаем, который может быть продлен до 2027 года. Инициатива Минэкономразвития вызвала оживленное обсуждение среди экспертов, оценивающих ее потенциальное влияние на экономику и туризм. Об этом написал «ФедералПресс» .

Продление безвизового режима рассматривается не только как мера для развития туризма, но и как важный шаг в укреплении политических и экономических отношений между двумя странами. Эксперты подчеркивают, что это решение соответствует текущей повестке дня и углублению сотрудничества между Россией и Китаем.

«Безусловно, да. Насколько мы знаем, 2026 год объявлен годом Китая в России. Для нас Китай сегодня — это ближайший экономический партнер, союзник, и такие отношения только углубляются», — отметил эксперт Российского союза туриндустрии Павел Белов.

Одним из ключевых эффектов безвизового режима стал рост туристического потока. По словам экспертов, увеличение турпотока в некоторых регионах достигало 80–110% в годовом выражении. Это свидетельствует о значительном стимулировании взаимного туризма.

Кроме того, наблюдается расширение географии поездок китайских туристов. Если ранее основными точками притяжения были Москва и Санкт-Петербург, то теперь спрос смещается в регионы. Туристы из Китая проявляют интерес к самым разным направлениям — от Териберки до Байкала.

Несмотря на общий позитивный настрой, некоторые эксперты считают эффект от безвизового режима ограниченным. Они отмечают, что упрощенные механизмы въезда существовали и до введения безвиза.