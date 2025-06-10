В Санкт-Петербурге появится новый вид образовательных путешествий

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга готовит научно-образовательный маршрут по лабораториям высших учебных заведений города. Эксперты считают, что такой продукт будет востребован среди школьников и абитуриентов, написал «Петербургский дневник» .

В новый маршрут войдут те вузы, которые уже могут заинтересовать туристов.

«Научно-образовательный туристический маршрут будет рассчитан, в первую очередь, на школьников и абитуриентов, которые только выбирают будущее место учебы. Полный список вузов, которые войдут в этот маршрут, пока формируется, однако уже сейчас можно сказать, что там будут те учебные заведения, в которых уже есть действующие музеи», — сообщили в пресс-службе комитета.

Многие петербургские вузы уже имеют собственные музеи. Например, Санкт-Петербургский государственный университет управляет десятью разными площадками, включая Музей истории физики и математики, Музей современных искусств имени Сергея Дягилева и Ботанический сад. В Университете ИТМО работает музей собственной истории и оптики. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого также есть музей собственной истории, а в апреле на базе Института среднего профессионального образования открылся Музей истории развития общественного питания, который неформально называется Музеем петербургской кухни.

Эксперты отмечают, что образовательный туризм в Петербурге уже существует, но не на том уровне, каком хотелось бы.