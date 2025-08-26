В РСТ посоветовали въезжающим в Египет туристам пользоваться роумингом или оформить eSim

Представители Российского союза туриндустрии рекомендовали въезжающим в Египет туристам использовать роуминг или заблаговременно оформить eSIM. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Правила, принятые в Египте с января 2025 года, подразумевают блокировку телефонов при подключении к местной сети, если смартфон не зарегистрирован в специальном приложении Telephony. Блокировка происходит автоматически, если путешественник использует египетскую SIM-карту более 90 дней.

«Туристам лучше брать с собой аппарат, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году, и пользоваться роумингом, если они планируют покидать территорию отеля и оставаться на связи. Или заранее приобрести eSim», — отметили в объединении.

Тем, кто ранее уже пользовался местной сим-картой, посоветовали заранее загрузить приложение Telephony и пройти регистрацию в аэропорту Египта, подключившись к бесплатному Wi-Fi.