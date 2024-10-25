В РСТ посоветовали перед путешествием покупать валюту в России для более выгодного курса

Некоторые страны не принимаю доллары старого образца или предлагают невыгодный курс при обмене. Разница может достигать 10% в худшую сторону. Как избежать подобных трудностей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Выгоднее всего заранее купить в России национальную валюту той страны, в которую вы отправляетесь, приводит слова эксперта сайт «Государственные новости». Кроме того, можно оплатить путешествие, экскурсии и трансфер в рублях непосредственно в туристической фирме.

Горин также посоветовал иметь при себе евро. Как правило, с этой волютой возникает меньше всего проблем.