В РСТ посоветовали перед путешествием покупать валюту в России для более выгодного курса

Некоторые страны не принимаю доллары старого образца или предлагают невыгодный курс при обмене. Разница может достигать 10% в худшую сторону. Как избежать подобных трудностей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Выгоднее всего заранее купить в России национальную валюту той страны, в которую вы отправляетесь, приводит слова эксперта сайт «Государственные новости». Кроме того, можно оплатить путешествие, экскурсии и трансфер в рублях непосредственно в туристической фирме.
Горин также посоветовал иметь при себе евро. Как правило, с этой волютой возникает меньше всего проблем.
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