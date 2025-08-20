В РСТ назвали Дальний Восток регионом с высоким потенциалом для привлечения туристов

Представители туристической отрасли выделили уникальные преимущества Дальнего Востока для развития круизного туризма. Туроператор «Морская практика», входящий в Российский союз туриндустрии, подчеркнул, что Дальний Восток располагает высоким потенциалом для привлечения туристов благодаря богатой природе, уникальному культурному наследию и разнообразным морским ресурсам, написало ИА НСН .

Правительство региона сообщило о планах запуска нового маршрута, связывающего Владивосток, Камчатку и Сахалин. Планируется, что путешествие продлится десять дней, а старт первых рейсов намечен на лето 2026 года. Создание морского маршрута предусмотрено программой развития круизного туризма, реализуемой Росморречфлотом и Росморпортом в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Туроператоры отмечают, что дальневосточные направления привлекательны своими живописными пейзажами, возможностью наблюдать диких животных и изучать уникальную флору и фауну региона. Морские путешествия откроют путешественникам великолепные уголки Камчатки, побережья Приморского края и Курильских островов, способствуя популяризации внутреннего туризма и привлечению инвестиций в инфраструктуру туристических зон.