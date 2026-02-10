В Российском союзе туриндустрии назвали несколько факторов, которые сдерживают рост въездного туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Общественной Службе Новостей , что иностранные туристы стали тратить больше денег во время поездок в Россию, и их поток увеличился благодаря отмене визового режима и налаживанию авиасообщения. Однако несколько факторов сдерживают рост въездного туризма.

«Мы видим рост интереса иностранных туристов к путешествиям в Россию на фоне отмены визового режима и увеличения объемов авиационной перевозки», — говорит Горин. Он добавил, что несмотря на положительную динамику, рост пока умеренный из-за логистических вопросов.

Среди основных проблем — нерабочие карты зарубежных банков, лимиты на ввоз наличной валюты и временная блокировка SIM-карт у туристов по прибытии в РФ. Решением могут стать новые платежные решения, отмена лимитов на наличку и специальные туристические SIM-карты.

Еще одна проблема — долгое прохождение границы. Помочь здесь могут новые цифровые решения, например, проект Visit Russia, который призван сделать путь путешественника из-за рубежа в Россию бесшовным.

Горин подчеркнул, что туризм играет важную экономическую роль, так как приносит доходы гостиницам, ресторанам, музеям и авиакомпаниям. Задача стоит увеличить количество иностранных туристов до 16 миллионов ежегодно к 2030 году.