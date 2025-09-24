В России назвали жизнь на экоферме востребованным форматом туризма
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил NEWS.ru, что жизнь на экоферме становится все более популярной среди россиян.
Агротуризм привлекает жителей мегаполисов возможностью провести время на природе. Для любителей кулинарии есть гастрономический агротуризм — дегустации экологически чистых продуктов. Также набирают популярность короткие поездки на фермы и в сельские усадьбы для полного погружения в сельскую жизнь.
Петр Щербаченко отметил, что востребован и активный агротуризм, гармонично вписывающийся в природный ландшафт. По данным опроса ВЦИОМ, в 2024 году более половины россиян (58%) посещали различные мероприятия по месту жительства, а в других регионах этот показатель составил 26%.
Лидерство в агротуризме держат Центральная Россия и Краснодарский край с сохранившимся сельским укладом. Петр Щербаченко уверен в большом потенциале агротуризма и прогнозирует появление новых предложений, включая образовательные программы по виноградарству и виноделию.