В России назвали жизнь на экоферме востребованным форматом туризма

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил NEWS.ru , что жизнь на экоферме становится все более популярной среди россиян.

Агротуризм привлекает жителей мегаполисов возможностью провести время на природе. Для любителей кулинарии есть гастрономический агротуризм — дегустации экологически чистых продуктов. Также набирают популярность короткие поездки на фермы и в сельские усадьбы для полного погружения в сельскую жизнь.

Петр Щербаченко отметил, что востребован и активный агротуризм, гармонично вписывающийся в природный ландшафт. По данным опроса ВЦИОМ, в 2024 году более половины россиян (58%) посещали различные мероприятия по месту жительства, а в других регионах этот показатель составил 26%.

Лидерство в агротуризме держат Центральная Россия и Краснодарский край с сохранившимся сельским укладом. Петр Щербаченко уверен в большом потенциале агротуризма и прогнозирует появление новых предложений, включая образовательные программы по виноградарству и виноделию.