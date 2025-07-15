В России изменятся правила возврата средств за несостоявшийся тур

Гендиректор сети турагентств Николай Мельник в интервью «Парламентской газете» рассказал о новых правилах возврата средств туристам. Если отдых за рубежом не состоится по вине компании, туристы смогут получить компенсации из фонда персональной ответственности туроператоров.

Схема возмещения ущерба была утверждена правительством в 2020 году, но ее планируют обновить. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Правила четко регламентируют действия туриста, их можно сравнить с КАСКО для автомобилистов. Сначала пострадавший путешественник обращается в страховую компанию, получает выплату там, а потом в "Турпомощь"», — пояснил Мельник.

Компенсация будет рассчитываться за вычетом средств, полученных по договору страхования гражданской ответственности туроператора или банковской гарантии. Выплату несостоявшийся турист получит после проверки всех указанных сведений и формирования реестра пострадавших туристов, написало радио Sputnik.

В возмещении ущерба могут отказать, если путешественник не предоставил все необходимые документы или указал недостоверные сведения, а также если в фонде нет средств. Обжаловать это решение можно в течение 30 дней.