В Минтуризма Приморья рассказали о подготовке к запуску масштабного круизного маршрута

В 2026 году планируется запустить новый круизный маршрут из Владивостока, который соединит Приморье, Сахалин и Камчатку. В Министерстве туризма Приморского края рассказали «ФедералПресс» о текущей готовности портовой инфраструктуры к приему лайнеров.

По данным ведомства, на сегодняшний день морской порт Владивосток полностью готов к приему круизных судов. На территории Морского вокзала имеется вся необходимая инфраструктура для обслуживания пассажирских рейсов, включая международные и каботажные.

С 2019 года, после проведения дноуглубительных работ, причалы способны принимать крупные лайнеры класса Quantum длиной до 350 метров. Сейчас с Морского вокзала уже отправляются и прибывают океанские паромы в Южную Корею и Японию.