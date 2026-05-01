В министерстве туризма Приморского края рассказали о подготовке пляжей к летнему сезону

В министерстве туризма Приморского края рассказали «ФедералПресс» о подготовке пляжей к летнему сезону 2026 года. Ведомство пояснило, какие объекты уже готовы к приему отдыхающих, а где работы еще ведутся. Также в министерстве назвали новые зоны отдыха, которые появятся в этом сезоне, и рассказали о решении проблемы с парковками на популярных пляжах.

В Приморье ведется благоустройство пляжей в бухтах Лазурная (Владивосток), Рифовая (Ливадия), Троицы (Андреевка). Из-за большого туристического потока эти бухты планируют развивать комплексно.

На первом этапе (в 2026 году) на пляжах бухт Триозерье и Рифовая оборудуют парковочные места. Это позволит разделить зоны для машин, палаток и людей. Кроме того, в этом же году наладят вывоз мусора, обеспечат охрану порядка, демонтируют самострой и отремонтируют дорогу в Андреевке.

На втором этапе до 2030 года запланированы проектирование и создание инженерных коммуникаций. Это должно сделать места доступнее, повысить комфорт и спрос на отдых, в том числе круглый год.

Во Владивостоке начинает работу парк имени Сергея Лазо (станция Санаторная). Завершается создание велотропы с элементами благоустройства в районе пляжа бухты Ахлестышева. Продолжаются работы в бухте Патрокл и начинаются работы по благоустройству территории в бухте Аякс.