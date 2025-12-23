В Крыму назвали туристический налог избыточной мерой

Аксенов: туристический налог и курортный сбор в Крыму не введут

В Крыму не собираются вводить туристический налог и курортный сбор. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму» .

«С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем», — сказал он.

Аксенов напомнил, что курортный сбор регион счел избыточной административной мерой и вводить поэтому не стал. По его словам, республика получила бы от нововведения небольшие средства.

«Считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет», — добавил глава Крыма.

Туристический налог регионы России могут по собственному желанию. Ставки по нему в 2025 году составляют 1%, а минимальная сумма — 100 рублей в сутки. Плательщиками такого налога признали организации и физические лица, которые оказывают услуги по временному проживанию.

С 2026 года туристический налог собрались вводить в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени.