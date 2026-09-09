В «Интуристе» отметили рост числа гостей из Азии и Латинской Америки

Число иностранных туристов, приехавших в Россию в первом полугодии 2026 года, увеличилось примерно на 7,5%, сообщил заместитель гендиректора «Интуриста» Александр Мусихин, пишет газета «Известия» .

Мусихин отметил, что структура въездного туризма изменилась. Спрос со стороны стран Персидского залива снизился, а число путешественников из Азии и Латинской Америки выросло. Часть гостей прибывает в Россию с пересадками из-за ограниченного числа прямых рейсов.

Средний чек иностранного туриста немного снизился и составляет более $1 тыс. без учета дороги до России. Итоговые показатели летнего сезона будут зависеть от результатов работы принимающих туркомпаний.

Эксперт назвал одним из факторов роста либерализацию визового режима. Возможность более свободного въезда получили, в частности, граждане Китая, Иордании и Саудовской Аравии.

Электронной визой могут воспользоваться граждане 66 стран. Мусихин отметил ее сравнительно невысокую стоимость, быстрое оформление и небольшое число отказов.