В Дубае дешевле. Цена на отдых в Сочи выросла более чем на 15% | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 00:06 В Дубае дешевле. Цена на отдых в Сочи выросла более чем на 15% Глава «Арт-тур» Арутюнов: отдых в Сочи подорожал на 15% из-за низкой конкуренции

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Отдых на российских черноморских курортах обойдется россиянам в круглую сумму, отели в Сочи подорожали в среднем на 15%. Генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов уехал отдыхать в Дубай, потому что «там дешевле». В стриме 360.ru с Еленой Кононовой эксперт рассказал, почему растут цены на российских курортах.

Арутюнов уточнил, что цифра в 15% — усредненная, рост цен зависит от категории отеля. В доступных и дешевых хостелах и пансионатах цена выросла всего на 10%.

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«В гостиницах уровня четырех- пятизвездных — самая большая засада. Тут подорожание где-то на 20-25%. Это все из-за низкой конкуренции в этом сегменте», — отметил эксперт.

На всем черноморском побережье России пятизвездочных гостиниц меньше, чем в одной турецкой Анталье, пояснил Арутюнов. Поэтому в этом сегменте конкуренция небольшая. Россияне, которые по разным причинам не могут поехать отдыхать за границу, вынуждены мириться с такими условиями и ценами, добавил собеседник телеканала.

Эксперт по туризму Алексан Мкртчян отметил, что дешевле всего этим летом отдыхать в Крыму. Цены на отдых на полуострове останутся на уровне прошлого года.