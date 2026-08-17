В АТОР сообщили об отсутствии горящих туров в Турцию

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что горящие туры в Турцию больше не предлагаются. Туроператоры хорошо распродают гарантированные места в отелях и билеты на самолеты, поэтому «гореть» попросту нечему, сообщило ЕАН .

По информации АТОР, крупные туроператоры с собственными чартерными и блочными программами не могут предложить стандартные турпакеты. Турагентам приходится формировать туры из доступных мест в отелях и регулярных рейсов.

Сентябрь подходит для пляжного отдыха в Турции благодаря мягкой погоде и теплому морю. Однако эксперты также предлагают рассмотреть другие направления.

Например, начальник отдела продаж туристического агентства «Содис» Наталья Сахарова отметила, что в сентябре можно посетить Черногорию, где комфортная температура воды для купания и есть возможность совместить отдых с экскурсиями. Важно учесть, что с 1 ноября Черногория вводит визовый режим, поэтому оставшиеся месяцы подходят для поездки без визы.