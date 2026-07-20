В АТОР сообщили о росте турпотока из Китая в Россию на 33,7%

Число туристических поездок граждан Китая в Россию за полгода выросло на 33,7%. В АТОР считают, что продление безвизового въезда поддержит дальнейший рост, передает Zvezdanews .

За последний квартал 2025 года и первый квартал 2026-го число визитов граждан КНР в Россию с туристическими целями выросло на 33,7%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

По ее словам, туристическая отрасль высоко оценивает решение продлить безвизовый въезд для граждан Китая. Ломидзе пояснила, что росту турпотока также помогут групповые безвизовые поездки, удобные для китайских туроператоров, запуск трансграничной канатной дороги в Амурской области и расширение авиасообщения с Китаем.

«По предварительным оценкам Аналитической службы АТОР, прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года может составить 27-35% в годовом выражении», — отметила Ломидзе.

Она добавила, что въездной туризм нуждается в поддержке. По мнению главы АТОР, для этого нужно активнее продвигать российский турпродукт в Китае и регулярно проводить инфотуры по регионам России для представителей китайского турбизнеса с участием российских туроператоров.

Президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Ранее этот режим действовал до 14 сентября 2026 года и позволял находиться в России до 30 дней по транзитным, гостевым и деловым целям.