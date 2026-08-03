В АТОР назвали раннее бронирование туров лучшим способом сэкономить на путешествиях

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала раннее бронирование туров лучшим способом сэкономить на путешествиях. По мнению экспертов рынка, раннее бронирование — это единственный беспроигрышный и самый выгодный вариант экономии. Туристы могут выиграть в цене до 60–70%, если забронируют тур за много месяцев до поездки, написало Ura.ru .

Акции раннего бронирования на следующее лето начинаются в августе и делятся на несколько этапов. Самые большие скидки возможны при бронировании туров до конца января. Второй этап завершается в конце февраля, а третий — в марте. С каждым этапом размер скидки уменьшается на 5–15 процентных пунктов.

Некоторые отели могут закрыть продажи по сниженным тарифам уже после первого этапа, если выделенные номера закончатся. При этом при раннем бронировании туристам не требуется оплачивать поездку целиком — достаточно внести предоплату, а оставшуюся сумму перечислить за несколько недель до вылета.

Стоит учитывать, что стоимость отдыха будет зафиксирована в валютном эквиваленте. Поэтому колебания курса могут повлиять на итоговую сумму.