В аэропортах Турции ужесточили досмотр пассажиров

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

В документе отметили, что теперь сотрудники служб безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Под осмотр попадет не только личный багаж, но и электронные устройства. Если пассажир откажется, то его могут не пустить в аэропорт или зону вылета.

Также штрафы вводятся за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. Штрафные санкции будут варьироваться от 620 до 15,6 тысячи долларов.

В Чехии с 3 июля начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без заграничного биометрического паспорта.