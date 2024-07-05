В аэропортах Турции ужесточили досмотр пассажиров

Haberturk: жесткие досмотры пассажиров начнутся в аэропортах Турции

Фото: Freepik

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

В документе отметили, что теперь сотрудники служб безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Под осмотр попадет не только личный багаж, но и электронные устройства. Если пассажир откажется, то его могут не пустить в аэропорт или зону вылета.

Также штрафы вводятся за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. Штрафные санкции будут варьироваться от 620 до 15,6 тысячи долларов.

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