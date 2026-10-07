Ura.ru: туроператоры назвали пять направлений для отдыха у моря в октябре

Осенью цены на проживание в отелях, квартирах и частных домах на популярных курортах снижаются до 50 процентов по сравнению с пиком летнего сезона. Об этом Ura.ru сообщили туроператоры.

В бархатный сезон 2026 года российские курорты остаются привлекательным направлением. В Абхазии (Сухум, Гагра, Пицунда) температура воды держится на уровне +23…+24 градусов, а цены на жилье на 20–30% ниже летних. В Крыму бархатный сезон длится до середины октября, температура воды составляет около +20…+22 градусов, а поток туристов заметно меньше.

Осенний отдых имеет ряд преимуществ: цены на перелеты и жилье ниже летних на 20–40%, на рынках много сезонных фруктов и молодого вина, а на пляжах и в достопримечательностях меньше очередей.

При этом важно учитывать риски: погода может быть переменчивой, световой день короче, а часть сезонных кафе и развлечений уже закрыта. Перед поездкой стоит проверить наличие отопления в жилье и уточнить режим работы достопримечательностей. Также необходимо оформить медицинскую страховку, покрывающую активный отдых.