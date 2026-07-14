URA.RU: реки Челябинской области привлекают туристов природной красотой, возможностями для сплавов и рыбалки

Фото: Отдыхаем в Подмосковье: поход со сплавом на байдарках / Медиасток.рф

В Челябинской области насчитывается более 17 тысяч водоемов, среди которых — 8318 рек. Эти водные артерии предлагают отличные возможности для активного отдыха, рыбалки и туризма. Сайт URA.RU рассказал о нескольких наиболее известных реках региона.

Река Урал, протяженность которой составляет 2428 километров, является естественной водной границей между Европой и Азией. Она привлекает туристов своими природными красотами и возможностями для сплавов.

Река Уфа, самый длинный приток Белой, славится своими живописными скалами и пещерами. Туристов также привлекают возможности для рыбалки, где можно поймать леща, плотву и ельца.

Миасс, берущий начало в Башкортостане, известен своими порогами и водопадами в верховьях. Однако река страдает от загрязнения. Ай, начинающийся в Клюквенном болоте, является самой полноводной рекой в регионе. Его берега украшают скалы-останцы, а рыбалка на Ай привлекает любителей щуки, уклейки и голавля.

Уй, протекающий по границе между Казахстаном и Россией, известен своими лесными пейзажами и солонцами, которые используются для выпаса скота. Юрюзань, название которой переводится с башкирского как «большая река», привлекает внимание мостами и охраняемой территорией, объявленной гидрологическим памятником природы.

Теча, пострадавшая от радиоактивного загрязнения, требует специальных мер для снижения негативного влияния на окружающую среду. Сим, правый приток Белой, интересен своим горным и равнинным участками, а также наличием краснокнижных видов. Около села Серпиевка расположена Игнатьевская пещера — памятник культуры и природы мирового значения.