Ura.ru: при несоответствии номера заявленным условиям потребитель может потребовать их безвозмездного устранения

При заселении в гостиницу туристы могут обнаружить, что номер не соответствует их ожиданиям. Неисправности, грязь и неприятные запахи — причины для поиска альтернативного размещения. Ura.ru рассказал, на что обратить внимание при осмотре и какие права есть у постояльцев.

После получения ключей от номера важно провести его тщательный осмотр. Постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими и без следов использования. Запах сырости или плесени может указывать на проблемы с уборкой.

Первым делом следует проверить санузел и состояние сантехники. Номер должен соответствовать условиям бронирования: заявленной площади, количеству комнат и виду из окна. Также важно убедиться в наличии предусмотренных удобств, таких как сейф, холодильник или мини-бар.

При осмотре стоит проверить исправность замков, окон, кондиционера, телевизора и других заявленных удобств. Следы насекомых могут быть заметны в углах комнаты, под кроватью и за прикроватными тумбочками.

Если обнаружена проблема, ее нужно сразу сфотографировать или снять на видео. Затем следует сообщить о недостатках администратору и попросить зафиксировать обращение. Чем раньше гость заявит о проблеме, тем проще подтвердить, что она существовала до начала проживания.

При несоответствии номера заявленным условиям или обнаружении недостатков потребитель может потребовать их безвозмездного устранения в разумный срок. Также можно попросить предоставить равноценный номер той же категории или уменьшить стоимость проживания.