URA.RU предложил обзор популярных направлений для сплавов в Пермском крае в июне

С приходом лета жители Перми активно интересуются сплавами по местным рекам. URA.RU предлагает обзор популярных направлений для сплавов в Пермском крае в июне.

Маршрут от деревни Усть-Койва до Чусового — один из самых известных в регионе. Туристы могут полюбоваться камнем Дыроватый, карстовой аркой Царские ворота и другими природными достопримечательностями. Сплав по этому маршруту длится два-три дня и завершается в городе Чусовой. Также путешественники могут посетить пещеру Чудесница, где увидят сталактиты, сталагмиты и каскадные натеки породы.

Перед сплавом по Усьве необходимо проверить уровень воды, который летом может быть низким. Маршрут начинается возле железнодорожного моста в поселке Усьва и заканчивается в поселке Мыс. Путешественники смогут увидеть Усьвинские столбы — большой каменный массив на правом берегу реки высотой до 120 метров. Там же находится скала Чертов Палец, на фоне которой многие туристы делают фотографии.

Сылва — спокойная река с равномерным течением. Маршрут может начинаться в разных точках, а заканчивается обычно возле камня Ермак неподалеку от Кунгура. Туристы часто планируют маршрут так, чтобы остановиться в селе Молебка, где установлен памятник инопланетянину. Считается, что возле села находится аномальная зона, привлекающая любителей необычных мест.