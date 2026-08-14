URA.RU: Мурманск, Магадан и Соловецкие острова могут стать достойной заменой пляжному отдыху

Лето — время отпусков, и многие задумываются о том, куда отправиться, если привычные южные курорты надоели. Эксперты предлагают обратить внимание на северные регионы России, где можно насладиться прохладой, природой и достопримечательностями, не тратя при этом много денег, сообщил URA.RU .

Первым в списке рекомендованных мест стоит Санкт-Петербург. Здесь средняя летняя температура держится около +22 градусов, а у берегов Финского залива еще прохладнее. Эксперты советуют посетить не только известные достопримечательности, такие как Эрмитаж и Петропавловская крепость, но и менее очевидные места, например, Летний сад, Александро-Невская лавру и домик Петра I.

Еще одно интересное место — Мурманск, столица Заполярья. Здесь скоротечное и прохладное лето с дневными температурами около +18–20 градусов. Эксперты рекомендуют начать знакомство с города с озера Семеновского, а затем посетить Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь, музей авиации Северного флота и водопад на реке Лавна. Для жилья советуют выбрать отели в центре Мурманска, где ночевка обойдется около 1800 рублей.

Одним из самых нежарких мест, которое можно посетить летом, являются Соловецкие острова. Здесь воздух днем прогревается не выше +12 до +15 градусов, максимум +22 градуса. Жемчужиной островов является Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь возрастом в 600 лет. Для проживания эксперты рекомендуют гостиницы или гостевые дома в поселке Соловецкий рядом с причалом, где ночь обойдется в 3000 рублей.

Также стоит рассмотреть Магадан, расположенный на берегу Тауйской губы Охотского моря. Здесь даже в разгар лета температура держится в пределах от +15 до +18 градусов. Туристические эксперты советуют начать знакомство с города с исторического центра и парка «Маяк» на берегу бухты Нагаева, а также посетить краеведческий музей и музей-квартиру Вадима Козина. Ночь в гостинице в центре города обойдется в 4000 рублей.