Термальные источники — один из лучших вариантов отдыха в новогодние праздники. Погружение в теплую воду помогает снять стресс, укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а также сделать кожу более упругой. Ura.ru рассказало о лучших термальных курортах за границей.
Так, россиянам довольно легко добраться до грузинского города Боржоми. Место славится источниками, воду из которых используют для производства минералки с одноименным названием.
Стоимость посещения ванн составляет в среднем 10 лари (около 250 рублей) за час. Цена за ночь в гостинице рядом с источниками начинается от 60 лари (порядка 1500 рублей).
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