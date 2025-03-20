Ученые из КНР: сельский туризм стал популярным из-за уникальности и глубины впечатлений

Сельский туризм набирает популярность среди жителей городов. Деревня Хунцунь в Китае стала предметом исследования китайских ученых, которые хотели понять, что привлекает туристов в сельские ландшафты. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb .

Хунцунь известна традиционной архитектурой и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здания эпох Мин и Цин, построенные в форме «бычьего рога» с уникальной системой водных каналов, делают деревню идеальным местом для изучения. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Исследователи использовали GPS-треки туристов для анализа маршрутов и времени пребывания, данные из социальной сети Weibo для изучения впечатлений посетителей, а дроны создали карты деревни.

Результаты показали, что туристы выбирают места с удобным доступом и хорошим видом. Популярность места среди других посетителей также влияет на их выбор. Исторические объекты добавляют уникальность и глубину впечатлениям от посещения.

Ученые считают, что результаты могут помочь планировать сельский туризм. Улучшение доступности, визуальной привлекательности и сохранение культурного наследия сделают сельские районы более привлекательными для туристов.