У россиян вернулся интерес к горнолыжным курортам в Альпах

В зимнем сезоне 2024-2025 годов интерес россиян к горнолыжным курортам в Альпах значительно возрос по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил РБК .

По данным Ассоциации туроператоров России, повышенный спрос на европейские горнолыжные направления на Новый год начал проявляться уже в конце ноября 2024 года. Однако следует отметить, что речь не идет о массовом туризме: в основном такие поездки выбирают любители горнолыжного спорта или состоятельные клиенты, которые предпочитают индивидуальные туры.

«Наш турист — человек с хорошим уровнем дохода, который привык выбирать комфорт. Едут семейные пары и семьи с детьми, а также компании друзей», — рассказал представитель туроператора PAC Group.

Сейчас поездки на горнолыжные курорты Альп в большинстве случаев бронируют через туроператоров, которые обеспечивают визовую поддержку, утверждают в PAC Group и «Русском экспрессе». Туроператоры также организуют трансферы, включая полеты на вертолётах, бронируют горнолыжных инструкторов и предлагают другие варианты досуга.

Однако, по мнению генерального директора туроператора «Джет Тревел» Максима Приставко, оценить долю бронирований туров в Европу через туроператоров достаточно сложно, поскольку статистика по прибытиям россиян на курорты не публикуется. По его словам, до пандемии доля бронирования через туроператоров не превышала 10–15%.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, что спрос на путевки в Турцию, ОАЭ и Египет вырос на 20%, потому что путевки сейчас обходятся на 12% дешевле, чем в январе. Он посоветовал не затягивать с покупкой туров, так как курс доллара может не снизиться, а места в отелях закончатся.