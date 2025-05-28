ТВИЛ.РУ: Петербург стал лидером среди направлений для спонтанных поездок

Импровизированные поездки приобретают популярность среди российских туристов. В мае 2025 года количество спонтанных путешествий увеличилось на 16% в сравнении с предыдущим периодом, сообщил «Петроград» со ссылкой на результаты исследования сервиса ТВИЛ.РУ.
Абсолютным фаворитом для внезапных поездок стал Санкт-Петербург, куда отправляются 12% путешественников. Вторую строчку рейтинга занимают Москва и Сочи, набравшие по 8% соответственно, а замыкает тройку лидеров Казань с показателем 4%.
Исследователи также установили, что средняя цена за одну ночь пребывания в Северной столице равна 5051 рублю. Причем туристы обычно выбирают проживание длительностью в четыре ночи, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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