Tutu.ru: летом россияне чаще всего выбирают Черное море для маршрутов на поезде

Летом 2025 года российские туристы в основном выбирают Черное море в качестве направления для поездок на поезде. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса Tutu.ru.

Среди железнодорожных маршрутов особенно популярны Большой Сочи (44% всех билетов), Новороссийск (9%), Анапа (7%), Туапсе (5%) и Ейск (2%).

Как рассказала руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе Ольга Котельникова, среди авиапутешественников черноморское побережье остается востребованным направлением. Так, 59% выбрали Сочи и Геленджик, еще 28% — Калининград, 8% — Махачкалу.

