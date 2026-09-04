Туту включил Кавказ и Дальний Восток в самые привлекательные регионы для туристов

Сервис путешествий Туту назвал Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай наиболее привлекательными природными направлениями России, сообщает Газета.ru .

По оценке аналитиков, туристы связывают эти регионы с красивой природой и необычным опытом. Байкал и Алтай выделяются как направления, сочетающие уникальность с массовым интересом путешественников.

Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Калининградская область ассоциируются прежде всего с культурными достопримечательностями, пишет ИА НСН.

Москву, Санкт-Петербург, Казань и Золотое кольцо россияне считают наиболее удобными для поездок благодаря развитой инфраструктуре, понятной логистике и выбору жилья.

Дальний Восток, Северный Кавказ, Русский Север, Байкал и Алтай чаще воспринимаются как труднодоступные направления. Юг и Кавказ привлекают климатом, но вызывают вопросы о комфорте поездки. Казань, Золотое кольцо и Калининградская область туристы считают более сбалансированными по комфорту и безопасности.