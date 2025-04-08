«Туту»: туроператору грозит штраф в случае несоответствия оплаченных услуг

Эмиль Зиядинов, директор по развитию партнерской сети в «Туту», рассказал в беседе с « Известиями », как избежать неприятных ситуаций с туроператорами и провести отпуск без стресса.

Перед поездкой он рекомендовал внимательно изучить репутацию и отзывы о выбранной туристической компании. Зиядинов подчеркнул важность проверки брони: туроператор должен предоставить ваучер от отеля и электронные билеты. Отказ агентства выдать эти документы — сигнал тревоги.

Если проблемы возникают уже на месте, необходимо зафиксировать все нарушения и запросить письменное подтверждение бронирования в отеле. В случае несоответствия оплаченных услуг туроператор понесет штраф, пояснил специалист.

Для выбора надежного оператора Зиядинов предложил обращать внимание на длительную историю работы компании, положительные отзывы и известность на рынке. Проверить фирму можно через Единый федеральный реестр туроператоров.