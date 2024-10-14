Tutu: путешественники могут стать жертвами мошенников-фотографов

Специалисты сервиса Tutu рассказали о видах мошенничества, с которыми россияне могут столкнуться во время путешествий. Так, аферисты зачастую навязывают свои услуги, представляясь «официальными» гидами, сообщили « Известия ».

Такие злоумышленники обычно подходят к туристам в храмах и музеях. Они заявляют, что без оплаты их сопровождения пройти на территорию объекта не получится. В данной ситуации не нужно вступать в диалог, а лучше отправиться к кассам.

Проявлять бдительность также стоит возле памятников и других достопримечательностей. Там встречаются мошенники-фотографы, которые утверждают, что только они имеют право делать снимки в этом месте. Впоследствии аферисты предлагают купить у них кадры.