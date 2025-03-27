Сервис путешествий «Туту» поделился с идеями мест, где можно насладиться отдыхом от гаджетов. Об этом сообщили « Известия ».

Отлично подходит для диджитал-детокса озеро Байкал в Иркутской области. Эксперты посоветовали избегать популярных туристических направлений, таких как Листвянка и Ольхон, и выбрать более уединенные уголки, например мыс Котельниковский, Чивыркуйский залив или Тункинскую долину. Здесь можно разбить лагерь или арендовать дом у местных жителей в лесной глуши.

Также отличным выбором для спокойного отдыха станут национальные парки и заповедники Карелии. Один из самых отдаленных уголков республики — парк Паанаярви, где практически отсутствуют люди. Можно посетить старый заповедник с водопадом Кивач, где поблизости предлагаются домики для аренды, или устроить кемпинг на острове Койонсаари.