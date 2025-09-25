Турцию и Египет назвали наиболее популярными направлениями среди россиян в бархатный сезон

Директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер в ходе пресс-конференции на тему «Итоги лета: куда поедут россияне в бархатный сезон?» в пресс-центре МИЦ «Известия» назвал Турцию и Египет наиболее популярными направлениями для россиян в бархатный сезон. Также он отметил интерес к Таиланду, ОАЭ и Вьетнаму.

«Зарубежные направления, я думаю, что это прежде всего страны ближнего лета: это Турция и Египет, в том числе на планируемые осенние каникулы. Из более дальних — это Таиланд, Эмираты, тот же открывшийся Вьетнам. Правда, надо учитывать сезонные факторы: где-то это сезон дождей, где-то не совсем хорошая погода. Поэтому, я думаю, что в основном на остаток сезона из стран, куда недалеко лететь, это будут традиционные Турция и Египет», — сообщил эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин подчеркнул, что среди внутренних направлений для путешествий в бархатный сезон популярны Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Северный Кавказ и Дагестан.