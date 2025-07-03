Турция, Китай и Таиланд вошли в список самых дешевых направлений для туристов из Красноярска в июле

Агрегатор туров «Турвизор» составил рейтинг недорогих путешествий для красноярских туристов в июле. Со списком из пяти зарубежных маршрутов и двух российских ознакомился сайт «Проспект Мира».
Минимальная стоимость недельного тура в Абхазию составит около 79 700 рублей, а шестидневный отдых в Турции обойдется минимум в 124 497 рублей.
Путешествие в Китай продлится неделю и начнется от суммы 127 340 рублей, поездка в Таиланд займет столько же времени и стартует от 144 131 рубля, а десятидневный тур во Вьетнам доступен примерно за 252 398 рублей.
Среди внутренних направлений самыми доступными являются путешествия в Казань и Сочи. Путевку в Казань на шесть дней можно приобрести от 76 137 рублей, аналогичный отдых в Сочи обойдется примерно в 72 346 рублей.
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