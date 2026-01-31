«Турпром» отметил тренд на поиск аутентичности в путешествиях

В 2026 году в международном туризме произошла значительная трансформация. Современные путешественники начинают рассматривать поездку не просто как набор услуг, а как возможность получить новые впечатления. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на «Турпром».

Одним из ключевых трендов станет стремление к Soft Reset. Это направление — ответ на информационный шум, когда люди ищут способы замедлить ритм жизни, выбирая для отдыха тихие места и малые города, чтобы восстановить свое ментальное здоровье.

Также наблюдается рост интереса к тихим хобби и поиску аутентичности. Это привело к популярности тренда Cowboycore: туристы отправляются за город, чтобы пожить простой жизнью и заняться верховой ездой.