Турпоток в Санкт-Петербург достигнет 13 миллионов гостей в 2026 году

По прогнозам аналитиков, туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2026 года увеличится примерно на 5%. Город примет около 13 миллионов туристов, написал ТАСС .

В прошлом году Санкт-Петербург посетили около 12,4 миллиона туристов. Представители городских властей выразили надежду на сохранение положительной динамики и умеренный рост турпотока в текущем году, добавил «Петроград».

Заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Илья Баннов сообщил на пресс-конференции, что город продолжает развивать туристическую инфраструктуру и готовится к высокому летнему сезону. Летом в Петербурге начнут работать новые водные маршруты, а в центральной части города появится новый причал. Развитие водного туризма может привлечь дополнительных гостей.