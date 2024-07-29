«Турпомощь»: Турция по-прежнему остается лидирующим направлением для отдыха среди россиян
Несмотря на значительное увеличение стоимости путевок, Турция по-прежнему остается в пятерке лидеров у российских туристов. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Турпомощи».
В первом полугодии россияне заняли первую строчку рейтинга по турпотоку в Анталию. Сильного оттока путешественников из-за роста цен на туры в Турцию не наблюдается.
Кроме того, популярностью у соотечественников пользуются туры с перелетом до Турции и далее паром до греческих островов.
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