«Турпомощь»: Турция по-прежнему остается лидирующим направлением для отдыха среди россиян

Несмотря на значительное увеличение стоимости путевок, Турция по-прежнему остается в пятерке лидеров у российских туристов. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Турпомощи».

В первом полугодии россияне заняли первую строчку рейтинга по турпотоку в Анталию. Сильного оттока путешественников из-за роста цен на туры в Турцию не наблюдается.

Кроме того, популярностью у соотечественников пользуются туры с перелетом до Турции и далее паром до греческих островов.