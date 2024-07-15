«Турпомощь»: с начала 2024 года Таиланд посетили более 900 тысяч российских туристов

То, что в Таиланде решили продлить до 60 дней безвизовый режим для россиян, положительно скажется на турпотоке. Об этом RT рассказали в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».

Там отметили, что Таиланд — одно из самых популярных направлений у российских туристов.

«С начала 2024 года страну посетили свыше 900 тысяч россиян», — подчеркнули в организации.

Там также отметили, что продление безвизового режима до 60 дней поможет привлечь в страну новых гостей.

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