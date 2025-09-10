Туроператоров обязали предупреждать россиян об опасности поездок в Непал

РСТ: рекомендация МИД об опасности поездок в Непал не ограничит продажу туров

Выпущенная Министерством иностранных дел рекомендация с призывом временно воздержаться от посещения Непала из-за протестов не означает запрета на продажу туров в страну. Об этом в комментарии 360.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии и основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Он пояснил, что документ внешнеполитического ведомства обязывает туроператоров предупреждать клиентов об опасности поездки, а покупатели туров могут использовать рекомендацию МИД для отказа от путешествия.

Мохов сослался на статью закона «Об основах туристской деятельности», которая дает право при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровья через суд расторгать или изменять договор как путешественнику, так и туроператору.

«При расторжении договора <…> до начала путешествия <…> туристу <…> возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — заявил Мохов.

Работающая в Катманду гид Евгения Маркова в комментарии 360.ru заявила, что в минувший вторник, 9 сентября, по городу прокатилась масштабная волна разрушений.

По ее словам, вандалы подожгли несколько популярных у туристов объектов и разгромили дорогие отели.

Гид добавила, что сегодня ситуация относительно стабилизировалась и местные жители, а также приехавшие в Непал иностранцы рассчитывают, что власти окончательно возьмут ситуацию под контроль.