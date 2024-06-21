Россия начала переговоры с девятью странами о введении безвизового режима . Среди них — Зимбабве, Кувейт и Бахрейн. Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил 360.ru, что это не самые популярные направления, и для их развития потребуется комплексный подход.

«Малайзия, может быть, и Бахрейн [будут востребованы]. Не уверен, что туристы массово поедут в Зимбабве. И потом, все эти визы — формальность. Там нет такой ситуации, чтобы стояла очередь из желающих, а им не давали визы», — сказал он.

По мнению Голова, сэкономить на пошлине тоже не получится. Билеты в эти страны тоже стоят дорого, даже если покупать их заранее.